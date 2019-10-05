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اقتصاد

681 جنيها لعيار 21 ... أسعار الذهب اليوم السبت 5 أكتوبر 2019

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:50 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 5 أكتوبر 2019 على تراجع ختام تعاملات أمس الجمعة بقيمة 4 جنيهات.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 679 و681 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 582 و584 جنيها.


كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 776 و778 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح بين 5432 و5448 جنيها.

وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 711 إلى 713 جنيها، وعيار 14 سعرا يتراوح ما بين 453 و454 جنيها، وعيار 12 من 388 و389 جنيها.
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