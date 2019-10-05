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رياضة

أستون فيلا يتحدى نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:03 ص
تريزيجيه
تريزيجيه
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إسراء أشرف
يحل فريق أستون فيلا، الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري، أحمد المحمدي، ومحمود حسن "تريزيجيه"، ضيفًا على نظيره نورويتش سيتي، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ومن المقرر، أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الرابعة مساءً، على ملعب "كارو رود" معقل نورويتش، وسيتم بث المباراة عبر شاشة beIN SPORTS HD 8.

ويبحث أستون فيلا بقيادة الثنائي المصري، عن الفوز الثاني له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد أن حقق الفوز في مباراة وحيدة فقط وتعادل في ثلاث مباريات، بينما خسر في 4.

وشارك تريزيجيه بديلًا مع أستون فيلا، أمام بيرنلي في المباراة الماضية، والتي انتهت 2-2، بينما قام دين سميث المدير الفني باستبعاد المحمدي.

ويحتل فيلا المركز الـ18 في جدول ترتيب فرق البريميرليج، برصيد 5 نقاط، خلق نورويتش سيتي الذي يحتل المركز الـ17 بـ 6 نقاط.
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