توتنهام يخشى تعميق جراحه أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

يحل فريق توتنهام هوتسبير، ضيفًا على نظيره برايتون، اليوم، السبت، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، على استاد فالمر، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



ويخشى توتنهام تعميق جراحه في مواجهة اليوم، بعدما ودع بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على يد كولشيستر بركلات الترجيح، قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة على يد بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 72، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.



ويتطلع توتنهام لتجاوز أحزانه ومصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز الرابع له هذا الموسم، على حساب برايتون، بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل مباراتين وخسر مثلها.



ويحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، بينما يأتي في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.