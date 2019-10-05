رئيس محكمة النقض يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر

أرسل المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات ذكري اكتوبر المجيد.



وتضمنت التهنئة أن السادس من أكتوبر سيظل رمزا للفخر والاعتزاز وذكرى خالدة برجال القوات المسلحة البواسل متمنيا التوفيق في أداء رسالتكم داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة دوما بالاستقرار والتقدم والرقي.

