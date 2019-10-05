عرض نجونا بأعجوبة يشعل خشبة معهد فنون مسرحية.. صور

قدم طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية، مساء أمس، الجمعة، العرض المسرحي "نجونا بأعجوبة -The skin of our teeth" على خشبة مسرح المعهد، ضمن فعاليات مهرجان المسرح العالمي، وسط حضور عدد جماهيري كبير.



ولاقى العرض إعجاب الحضور بشكل كبير جدًا، خاصة وأنه عرض عبثي ولكنه يحمل عدة قضايا هامة تنعكس على المجتمع من أجل تطويره وإيجاد الحلول لعيش حياة أفضل.



"نجونا بأعجوبة" تأليف ثورنتون وايلدر، وبطولة كل من إبراهيم كمال، ورشا مجدي، أحمد عباس "جمباز"، وقمر السباعي، وعبد الله أشرف، وأسماء إمام، ,و قام بأدوار المتسولين كل من هاني سعيد، ومحمد طاهر، وأشرقت الشيخ، وورد شان، وديكور بيتر فتحي، وأزياء هناء النجدي، وتأليف موسيقي حمدي سامح، ومساعد إخراج رضوي جودة، ومخرج منفذ أحمد عصمت، وساعد في الأخراج كل من علي جيمي، وآيه عاطف، وأحمد مادا، ولؤي، والعرض من إخراج أسماء إمام.



يذكر أن هذه هي الدورة الـ 37 من مهرجان المسرح العالمي، وتحمل اسم النجم الراحل فاروق الفيشاوي تحت رعاية رئيس أكاديمية الفنون وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور أشرف زكي، مدير المهرجان مصطفي حسني، أمين اتحاد الطلبة أحمد مختار.