View this post on Instagram

لما تكون قاعد بتشرب قهوتك و تلاقي رئيس وزراء مصر دكتور/مصطفي مدبولي يتجول في إحدي الأماكن العامه بدون حراسه...حقيقي حاجه تشرف..و أظن مفيش أمان اكتر من كده... #عمار_يا_مصر #تحيا_مصر