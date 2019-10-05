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مرأة

بـ الكاروهات.. مى سليم تتألق بإطلالة عصرية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:47 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة مى سليم صورة جديدة لها على وسائل التواصل الاجتماعى وموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة عصرية.

وظهرت بها بتوب أبيض وفوقة قميص مفتوح بأكمام طويلة من الكاروهات ،وبنطلون جينز، وحملت حقية باللون الأسود على طريقة الكروس.

وتركت شعرها منسدلاً بطريقة تتناسب مع إطلالتها ووضعت علية اكسسوارات للشعر، ولم تضع الكثير من الميكب واعتمدت على جمال بشرتها ، وأحمر شفاة باللون البينك، وارتدت نظارة شمسية .

ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات وأكتفت بعقد، وساعة يد ،وانسيال لإكمال إطلالتها.
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