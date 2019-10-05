نيمار يتوقع رحيله عن باريس سان جيرمان في صفقة تبادلية

أعرب المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن اعتقاده بأن باريس سان جيرمان سيقبل عرضًا من جانب برشلونة ويتضمن تقديم اللاعب أنطوان جريزمان مقابل التخلي عنه.



وارتبط اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا العودة إلى نادي برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة ، لكن مسؤولي باريس سان جيرمان وضعوا العديد من العوائق أمام نجاح هذه الصفقة.



وزعمت صحيفة “Le10sport” الفرنسية أن نيمار لا يزال متأكدًا من العودة إلى ملعب كامب نو في الصيف القادم ، وذلك في حال وافق برشلونة على إدراج جريزمان في صفقة تبادل معه.



وأشارت هذه المصادر أن برشلونة بدأ يشعر بالقلق من حقيقة عدم تأقلم جريزمان مع ليونيل ميسي سواء داخل أو خارج الملعب ، وهو ما يمكن أن يلقي بظلال من الشكوك على مستقبله.



ونتيجة لذلك ، يمكن أن يستخدم برشلونة لاعبه الفرنسي كطُعم من أجل الحصول على نيمار ، والذي أبدى ثقته من نجاح المفاوضات في حال تقديم صفقة تبادل تحمل اسمًا كبيرًا مثل جريزمان.



وحاول برشلونة تقديم لاعبين أمثال فيليب كوتينيو، إيفان راكيتيتش و صامويل أومتيتي وذلك مقابل استعادة نيمار ، لكن باريس سان جيرمان رفض جميع الحلول وطالب بمبلغ قدره 300 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة.