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سيارات

وداعا للمستشفيات في تجديد الرخصة.. استخرج شهادة الباطنة والنظر من وحدة المرور

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:07 م
خطوات تجديد رخصة
خطوات تجديد رخصة قيادة السيارة
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اشرف عطية
يبحث دائما سائقو ومالكو السيارات عن المعلومات الصحيحة حول الإجراءات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة الخاصة،حيث تنتشر الكثير من المعلومات غير الصحيحة على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.

ولتسهيل تعاملك مع المرور يجب عليك المعرفة والإلمام الجيد بالرسوم و المستندات التي يجب توفرها لتنجز المهمة في نفس اليوم .

عند ذهابنا اليوم للمرور لتجديد رخصة القيادة الخاصة يطلب منا الآتي:

1- شهادة سداد من نيابة المرور الكائنة بالمرور نفسه التابع له او شهادة براءة من أي مخالفات و قيمتها 20 جنيها.

2- بطاقة سارية لتبين محل سكنك نفس دائرة المرور التابع له.

3-شهادة باطنة ونظر لكن علي عكس الشائع انك تستخرجها من اي مستشفي حكومي فوجدنا اليوم العكس تمام يجب استخراجها من نفس وحدة المرور التابع له و قيمتها 200 جنيه.

4- 2 صورة شخصية .

5- نموذج من الشباك الخاص بالتعامل مع الرخص الخاصة و سداد الرسوم والدمغات بإجمالي 610 جنيهات.

6-شراء ملف من داخل المرور بقيمة 15 جنيها.
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