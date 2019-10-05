برايتون يعمق جراح توتنهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي .. فيديو

توتنهام يتهاوى

ويمر توتنهام بمرحلة صعبة للغاية، حيث ودع بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على يد كولشيستر بركلات الترجيح، قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة على يد بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 7-2، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.



واستطاع نيال موباي لاعب برايتون أن يفتتح أهداف فريقه في الدقيقة 3، قبل أن يأتي زميله أرون كونولي، ويضيف الهدف الثاني والثالث في الدقيقتين 32، 65.



اصابة حارس توتنهام

وتعرض هوجو لوريس حارس توتنهام لإصابة خطيرة، بعدما تسبب في الهدف الأول لفريقه، حيث أبعد الكرة من على خط المرمى بشكل خاطئ للغاية، ليستغل نيال موباي لاعب برايتون سقوطه على الأرض ويفتتح أهداف فريقه.



وتشير التقارير إلى أن لوريس تعرض لكسر في ذراعه، ليخرج في الدقيقة 8، ويدخل زميله باولو جادزانيجا بدلًا منه، قبل أن يتعرض تانجي ندومبيلي لإصابة في الدقيقة 46 بالشوط الأول، ويدخل هاري وينكس بدلًا منه.



وتقاسم الفريقين نسبة إستحواذ المباراة مقابل 50% - 50% لكل منهما.



وبهذه النتيجة تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 11، في المركز السادس بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، بينما ارتفع رصيد برايتون عند النقطة 9 في المركز الـ12.

عمق فريقجراح مضيفه، بعدما حقق الفوز عليه بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولةلكرة القدم "بريميرليج".