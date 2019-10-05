أول ربع ساعة.. تعادل سلبي بين ليفربول وليستر سيتي.. ومحمد صلاح يهدر.. فيديو

سيطر التعادل السلبي على أول ربع ساعة من المباراة التي تجمع ليفربول بنظيره ليسترسيتي، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





وشهدت أول ربع ساعة محاولات للسيطرة على المباراة بين ليفربول، وليستر سيتي، وأهدر محمد صلاح فرصة خطيرة للريدز، بعد ما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ولكنه سددها ضعيفة أمسك بها حارس ليستر سيتي.





ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز في مواجهة الغد، بينما يطمح ليستر سيتي في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.





وكان ليفربول قد فاز على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد في الجولة الماضية، بينما تقوق ليستر سيتي على توتنهام 2 - 1.





ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثالث بـ 14 نقطة.



