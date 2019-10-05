Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول ربع ساعة.. تعادل سلبي بين ليفربول وليستر سيتي.. ومحمد صلاح يهدر.. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:24 م
مباراة ليفربول وليستر
مباراة ليفربول وليستر سيتي
Advertisements
محمد السعيد
سيطر التعادل السلبي على أول ربع ساعة من المباراة التي تجمع ليفربول بنظيره ليسترسيتي، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشهدت أول ربع ساعة محاولات للسيطرة على المباراة بين ليفربول، وليستر سيتي، وأهدر محمد صلاح فرصة خطيرة للريدز، بعد ما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ولكنه سددها ضعيفة أمسك بها حارس ليستر سيتي.

ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز في مواجهة الغد، بينما يطمح ليستر سيتي في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

وكان ليفربول قد فاز على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد في الجولة الماضية، بينما تقوق ليستر سيتي على توتنهام 2 - 1.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثالث بـ 14 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وشيفيلد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

بعد الفوز على شيفيلد.. ليفربول يقترب من رقم قياسي جديد

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ليفربول في تحد جديد أمام ليستر سيتي بـ الدوري الإنجليزي.. اليوم

موقف محمد صلاح.. التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وليستر سيتي

ترشيحاتنا

نانسي عجرم وأحلام تتألقان بإطلالات من ديور.. أيهما أجمل ؟

محمد صلاح يتخطى رونالدو ويطارد ميسي على لقب جديد

الحسد.. تعرف على دعاء الوقاية منه فى الصباح

بعد وفاة زوجته.. احمد السعدنى يوجه رسالة مؤثرة لابنه بمناسبة عيد ميلاده

بـ فستان كاجول.. كارولين عزمي تتألق على إنستجرام

استبعاد محمد صلاح ..23 لاعبا في صفوف منتخب مصر استعدادا لبتسوانا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استنساخ .. هبة مجدي بإطلالة ملكية في أول ظهور مع عائلتها

احذر.. أسماك تتناولها يومياً تحتوي على دودة مميتة

تونس تتنخب برلمانها.. مراقبة: العملية الانتخابية في القاهرة تسير بشكل مثالي دون ملاحظات