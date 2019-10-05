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رياضة

رأسية حمدى فتحى تمنح الهدف الثالث لـ الأهلى فى مرمى أسوان

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:33 م
جانب من لقاء الفريقين
جانب من لقاء الفريقين اليوم
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أضاف الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلى الهدف الثالث فى مرمى اسوان فى الدقيقة 60 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات الاسبوع الثالث لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم .

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الأهلى الذى سيطر على مجريات اللعب بعد السيطرة على وسط الملعب و أحرز هدف التقدم أجاى فى الدقيقة السابعة بعد الكرة الثابتة التى لعبها محمد مجدى أفشة من الناحية اليسرى .

منح الهدف الثقة للاعبى الأهلى واستمروا فى الضغط على لاعبى اسوان فى منتصف ملعبهم فى الوقت الذى اعتمد فيه اسوان على الكرات الطولية فى محاولة لاستغلال تقدم لاعبى الأهلى للأمام .

ومع الضغط الأهلاوى واستغلال الاطراف بالاضافة الى الاختراقات من المنتصف مع استغلال مهارات لاعبيه نجح حسين الشحات فى تسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 25 .

وجاءت بداية الهجمة بتسديدة قوية من حمدى فتحى ارتدت من الحارس مسعد عوض الى اجاى الذى لعبها بيسراه ولكن الحارس تصدى لها لتصل الى حسين الشحات الذى وضعها بكل سهولة فى المرمى .

تركز اللعب فى منتصف الملعب بعد ذلك وسط محاولات على استحياء من جانب لاعبى اسوان فى محاولة لتقليل الفارق ولكن باءت جميع المحاولات بالفشل فى الوقت الذى اعتمد فيه الأهلى على الاحتفاظ بالكرة اطول فترة ممكنة وعدم فقدانها بسهولة .

وفى الشوط الثانى .. سيطر فريق أسوان على مجريات اللعب وامتلك الأفضلية بعد سيطرته وتحكمه فى الكرة .. ولكن حمدى فتحى نجح فى احراز الهدف الثالث فى الدقيقة 60 برأسية رائعة بعد ركنية محمد مجدى افشة.
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