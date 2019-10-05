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رياضة

الأهلى وأسوان.. حفلة أهداف.. رمضان صبحى يسجل الخامس

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:00 م
الاهلى وأسوان
الاهلى وأسوان
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حسن العمدة
أضاف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الهدف الخامس فى مرمى اسوان فى الدقيقة 86 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات الأسبوع الثالث لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم .

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الأهلى الذى سيطر على مجريات اللعب بعد السيطرة على وسط الملعب وأحرز هدف التقدم أجاى فى الدقيقة السابعة بعد الكرة الثابتة التى لعبها محمد مجدى أفشة من الناحية اليسرى .

منح الهدف الثقة للاعبى الأهلى واستمروا فى الضغط على لاعبى اسوان فى منتصف ملعبهم فى الوقت الذى اعتمد فيه أسوان على الكرات الطولية فى محاولة لاستغلال تقدم لاعبى الأهلى للأمام .

ومع الضغط الأهلاوى واستغلال الاطراف بالاضافة الى الاختراقات من المنتصف مع استغلال مهارات لاعبيه نجح حسين الشحات فى تسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 25 .

وجاءت بداية الهجمة بتسديدة قوية من حمدى فتحى ارتدت من الحارس مسعد عوض الى اجاى الذى لعبها بيسراه ولكن الحارس تصدى لها لتصل الى حسين الشحات الذى وضعها بكل سهولة فى المرمى .

تركز اللعب فى منتصف الملعب بعد ذلك وسط محاولات على استحياء من جانب لاعبى اسوان فى محاولة لتقليل الفارق ولكن باءت جميع المحاولات بالفشل فى الوقت الذى اعتمد فيه الأهلى على الاحتفاظ بالكرة اطول فترة ممكنة وعدم فقدانها بسهولة .

وفى الشوط الثانى .. سيطر فريق أسوان على مجريات اللعب وامتلك الافضلية بعد سيطرته وتحكمه فى الكرة .. ولكن حمدى فتحى نجح فى احراز الهدف الثالث فى الدقيقة 60 برأسية رائعة بعد ركنيه محمد مجدى افشه .. وبعدها بدقائق وتحديدا فى الدقيقة 66 نجح محمد مجدى أفشه فى احراز أول اهدافه مع الأهلى بعدما سجل ضربة الجزاء التى حصل عليها ليضيف الهدف الرابع فى مرمى أسوان .

وفى الدقيقة 68 نجح أوميد اوكرى فى تقليل الفارق باحراز الهدف الاول لاسوان بعد استغلال احدى الكرات العرضية وغياب الرقابة من لاعبى الأهلى .

وفى الدقيقة 86 نجح رمضان صبحى فى اضافة الهدف الخامس بعد استخدام مهاراته العالية فى المرور من لاعبى أسوان .
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