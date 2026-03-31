شوبير : لا توجد عروض لـ إمام عاشور حاليا

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة وجود عروض لـ إمام عاشور من الدوري السعودي خلال الفترة الحالي .

واكد شوبير في تصريحات إذاعية : إدارة الأهلي لم يصل لها أي عروض بشكل رسمي لضم إمام عاشور ولا يوجد نادي سيفتح المفاوضات مع أي لاعب حاليا بسبب كأس العالم.

وأوضح : الأندية سترى اللاعبين في بطولة كأس العالم ويبدأ من خلالها إختيار اللاعبين الجدد ، وإمام عاشور مازال مشواره كبيرة ومباراة إسبانيا والبرازيل ستفتح الطريق له للعودة لأوروبا.

وأكمل : الأهلي فتح الباب لرحيل أي لاعب خلال الفترة المقبلة بشرط وصول عرض جيد ماليا.