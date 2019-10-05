بعد تصدرها التريند.. إطلالات مختلفة لـ ميرنا وليد

دائما ما تتألق ميرنا وليد فى إطلالتها فتختار الألوان الفاتحة التي تعبر عن الحيوية والنشاط، وتعتمد على إستايلات مختلفة مناسبة لجسمها.



وبرغم من ظهور ميرنا وليد القليل على الشاشة لكنها تتمتع بأسلوب خاص وفساتين جذابة وملابس كاجول أنيقة، ولا تتكلف في اقتناء الإكسسورات بل تختار ما يناسب إطلالتها.



وتضع ميرنا وليد الميكب المناسب لها فتختار الالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية مع درجات مختلفة من أحمر الشفاة وتبرز جمالها ببلاشر بسيط.



وإليكم مجموعة من الصور التى توضح تفاصيل إطلالتها.