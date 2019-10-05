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أخبار البلد

النقابة العامة للاتصالات: حرب أكتوبر مصدر فخر واعتزاز بقواتنا المسلحة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:09 م
صدى البلد
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محمد غالي
هنأت النقابة العامة للاتصالات الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة وتؤكد أن هذه الذكرى الخالدة ستظل مصدر فخر واعتزاز بقواتنا المسلحة التي استطاعت ان تقهر اسطورة الجيش الذي لا يقهر بقوة جنودها البواسل.

وأضافت النقابة العامة، أن الجنود قدموا أرواحهم ودمائهم من أجل عزة وكرامة هذا الوطن وهي الآن قادرة علي دحر الإرهاب الأسود والحفاظ على أمن بلادنا الغالية.

وأكد إبراهيم هيكل رئيس النقابة، أن النقابة تعاهد الرئيس السيسي، بجعل قطاع الاتصالات جنود في ميدان العمل، لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد.

وأوضح "هيكل"، أن النقابة داعمة للقيادة السياسية، وللقوات المسلحة والشرطة في حربهم للحفاظ على أمن وأمان مصر.
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