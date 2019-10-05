النقابة العامة للاتصالات: حرب أكتوبر مصدر فخر واعتزاز بقواتنا المسلحة

هنأت النقابة العامة للاتصالات الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة وتؤكد أن هذه الذكرى الخالدة ستظل مصدر فخر واعتزاز بقواتنا المسلحة التي استطاعت ان تقهر اسطورة الجيش الذي لا يقهر بقوة جنودها البواسل.





وأضافت النقابة العامة، أن الجنود قدموا أرواحهم ودمائهم من أجل عزة وكرامة هذا الوطن وهي الآن قادرة علي دحر الإرهاب الأسود والحفاظ على أمن بلادنا الغالية.





وأكد إبراهيم هيكل رئيس النقابة، أن النقابة تعاهد الرئيس السيسي، بجعل قطاع الاتصالات جنود في ميدان العمل، لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد.



