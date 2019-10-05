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رياضة

بعد اللقاء الناري بين الترجى وأولمبيك أسفي.. تاريخ مواجهاته مع الأندية المغربية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:12 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أسفرت قرعة الدور 16 من البطولة العربية التي أقيمت في مدينة الرياض السعودية عن مواجهة الترجي الرياضي التونسى ممثل تونس الوحيد ضد فريق نادي أولمبيك أسفي المغربي.

وستلعب مباراة الذهاب في المغربي في حين ستكون مباراة الإياب في تونس.

وبالنظر الى المواجهات المباشرة فان الترجي الرياضي التونسي لديه افضلية كلما واجه فريقا مغربيا حيث حقق الانتصار في 6 مباريات مقابل 4 هزائم و 8 مباريات بالتعادل.

وفيما يلى يستعرض صدى البلد تاريخ مواجهات الترجى مع الأندية المغربية:

كأس الكئوس الإفريقية: 1987

– الجيش الملكي 0:1 الترجي الرياضي

– الترجي الرياضي 1:3 الجيش الملكي

كأس الكئوس الإفريقية: 1998

– الترجي الرياضي 1:4 الوداد

– الوداد 0:2 الترجي الرياضي

دوري أبطال إفريقيا: 1999

– الرجاء 0:0 الترجي الرياضي

– الترجي التونسي 0:0 الرجاء

فوز الرجاء بركلات الترجيح

كأس الكونفدرالية الإفريقية: 2000

– الرجاء 0:0 الترجي الرياضي

– الترجي الرياضي 0:2 الرجاء

كأس الكونفدرالية الإفريقية: 2008

– الرشاد البرنوصي 1:3 الترجي الرياضي

– الترجي الرياضي 0:2 الرشاد البرنوصي

*دوري أبطال إفريقيا: 2011

-الوداد 2:2 الترجي الرياضي

– الترجي الرياضي 0:0 الوداد

– الوداد 0:0 الترجي الرياضي

– الترجي الرياضي 0:1 الوداد

* كأس السوبر الإفريقي: 2012

– الترجي الرياضي 1:1 المغرب الفاسي

(فوز الفريق المغربي بركلات الترجيح).

*كأس السوبر الافريقي: 2018

الترجي الرياضي 2:1 الرجاء المغربي

*دوري ابطال افريقيا: 2019

الوداد المغربي 1:1 الترجي الرياضي

الترجي الرياضي 1:0 الوداد المغربي (انسحاب الوداد)
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