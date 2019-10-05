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فن

السقا وحلمي ضحايا رامز جلال لأول مرة.. شاهد رد فعلهما

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:45 م
رامز جلال
رامز جلال
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أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام مقطع فيديو يجمع بين أحمد السقا ومنى زكى وأحمد حلمى ورامز جلال وياسمين عبد العزيز؛ حيث يتعرض كل نجم إلى مقلب من رامز جلال والمثير فى الأمر أنها المرة الأولى التى يتعرض فيها أحمد حلمى إلى مقلب رامز جلال خاصة أن من المعروف أن حلمى يحذر من رامز ولا يمنحه فرصة تنفيذ المقلب وإن كان هذه المرة تخلى حلمى عن حذره.

ويظهر رامز جلال فى الفيديو مع مجموعة الفنانين أحمد السقا وأحمد حلمى ومنى زكى وياسمين عبد العزيز أثناء قضائهما أجازة صيفية وينفذ رامز جلال مقلبا فى كل منهم بمفرده والأمر الذى الذى يكشف ردود فعل مختلفة لكل منهم وإن كان رد فعل أحمد حلمى الأغرب.

يذكر ان رامز جلال أثار جدلا واسعا فى الفترة الأخيرة بسبب مقالبه التى يتم عرضها فى رمضان ويظهر فيها عدد من النجوم.

وكان آخر أعمال رامز جلال فيلم بعنوان "سبع البرمبة" والذى شاركه البطولة فيه كل من جميلة عوض وياسر جلال وأحمد السقا.
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