قنابل ذرية لاختراق الساتر الترابي.. العمدة: أبطال حرب أكتوبر تغلبوا على المستحيل

قال اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن إسرائيل رصدت وخططت للمستحيل لجيل اكتوبر ولكنه تغلب علي ذلك المستجيل.



وأضاف عادل العمدة في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن إسرائيل شيدت مانعا مائيا به قنابل نابالم، وساترا ترابيا بزاوية ميل تصل إلى 65 درجة مئوية، وتم نشر الألغام المضادة للدبابات أو الأفراد داخل الساتر الترابي.



وتابع عادل العمدة:" كل الخبراء العسكريين أكدوا على ضرورة تواجد 76 قنبلة ذرية اختراق خط بارليف والساتر الترابي ولكننا اخترقنا الساتر الترابي بفكرة مدافع المياه"، مضيفا:" وبعد حرب أكتوبر بدأوا في تنفيذ خطة جديدة وتنفيذ حروب الجيل الرابع، وتشويه الرموز والفن".

