شاهد.. أزمة في إحدى المناطق الشعبية بسبب محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة على حسابه الشخصي عبر "انستجرام" على خاصية "الاستوري" وهو في احد المناطق الشعبية توضح تدافع الجمهور بشكل كبير عليه لالتقاط الصور التذكارية برفقته.



وظهر "رمضان" وهو خارج من سقف السيارة ليشكر جمهوره.



وحقق أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي بلغ إجمالي مشاهداته حتى الآن 158 مليونا و161 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب، الأربعاء 17 يوليو 2019.



واحتل كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.

