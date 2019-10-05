Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. أزمة في إحدى المناطق الشعبية بسبب محمد رمضان

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:27 م
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
قسم الفن
نشر الفنان محمد رمضان صورة على حسابه الشخصي عبر "انستجرام" على خاصية "الاستوري" وهو في احد المناطق الشعبية توضح تدافع الجمهور بشكل كبير عليه لالتقاط الصور التذكارية برفقته.

وظهر "رمضان" وهو خارج من سقف السيارة ليشكر جمهوره.

وحقق أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي بلغ إجمالي مشاهداته حتى الآن 158 مليونا و161 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب، الأربعاء 17 يوليو 2019.

واحتل كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.
شاهد.. أزمة في إحدى المناطق الشعبية بسبب محمد رمضان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنساي لـ محمد رمضان وسعد لمجرد يصل إلى 101 مليون مشاهدة خلال شهر

خلال شهر.. إنساي محمد رمضان وسعد لمجرد يصل إلى 105 ملايين مشاهدة

انساي محمد رمضان وسعد لمجرد يصل إلى 111 مليون مشاهدة

نمبر وان على يوتيوب.. إنساي محمد رمضان وسعد لمجرد تقترب من 115 مليون مشاهدة

إنساي محمد رمضان وسعد لمجرد تتخطى 150 مليون مشاهدة.. فيديو

إنساي محمد رمضان وسعد لمجرد تتخطى 152 مليون مشاهدة ..فيديو

ترشيحاتنا

انتبه.. علامات تشير إلى إصابة التفاح بـ الصدأ

الدوري المصري.. رقم قياسي جديد لـ رمضان صبحي بعد خماسية أسوان

زيادة رواتب المعلمين وإعادة النظر في المعاشات..أبرز مطالب البرلمان من الحكومة

مدرب أسوان: الهزيمة ثقيلة أمام الأهلي ولم أكن أتوقعها

شاهد.. أزمة في إحدى المناطق الشعبية بسبب محمد رمضان

شاهد.. لحظة الاحتفال الجنوني لـ كلوب بعد فوز ليفربول على ليستر سيتي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. علامات تشير إلى إصابة التفاح بـ الصدأ

بعد تصدرها تريند جوجل .. إطلالات مميزة تبرز أناقة فوز الفهد

كارثة بعد أزمة سمكة الأرنب.. 9 أنواع من الأسماك لا تأكلها