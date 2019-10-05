أول قرار من مدرب الإسماعيلى بعد الفوز على وادى دجلة

منح ميودراج يسيتش المدير الفنى للنادي الاسماعيلي، لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب انتهاء مباراة الفريق أمام وادي دجلة.



وفاز الإسماعيلي على وادي دجلة بهدف دون رد بالمباراة التى اقيمت اليوم في استاد بتروسبورت بالجولة الثالثة بالدوري الممتاز.



وجاء قرار يسيتش خوفًا من الإجهاد وتعرض اللاعبين للإصابات خاصة أن الفريق كان لديه جدول مزدحم للغاية خلال الفترة الماضية .



وكانت قرعة البطولة العربية التي أقيمت بمدينة الرياض السعودية اليوم قد أسفرت على مواجهة الاسماعيلي والجزيرة الاماراتي في ثمن نهائي البطولة على أن يقام لقاء الذهاب في الاسماعيلية.