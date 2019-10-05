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مرأة

الجمال كله.. هيفاء وهبي تثير متابعيها فى أحدث ظهور

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:58 م
صدى البلد
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قسم المرأه
نشرت هيفاء وهبي صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة أنيقة وجذابة ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلق أحد المتابعين قائلًا " معني الجمال كلو بالصورة ".

وأطلت هيفاء وهبي بـ فستان أسود في أحمر فوق حدود الركبة، وانتعلت حذاء أسود بكعب رفيع، ولم تتكلف في اختيار الإكسسورات واكتفت بقرط أنيق مع خاتم أنيق.

ووضعت ميكب بالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر مع أحمر شفاه باللون الاحمر، ونسقت طلاء أظافر باللون الاحمر الجذاب.
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