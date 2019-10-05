ضبط شيش وسجائر إلكترونية مهربة مع راكب في مطار القاهرة

تمكنت الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى برئاسة أميرة عطية مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية ومستلزماتها، داخل حقائب راكب مصرى قادم من الكويت.



قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على خطوط شركة النيل للطيران القادمة من الكويت اشتبه محمد حسن مأمور اللجنة المعين على الخط الأخضر في الراكب م . ف . ع مصرى الجنسية يجر أمامه عربة عفش عليها عليها ثلاثة شنط كبيرة الحجم وذلك لكثرة تردده وارتباكه، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي .



وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة أحمد يس الذي أفاد بوجود أجسام معتمة ومتماثلة داخل الشنط، بالتفتيش تبين وجود 103 سيجارة إلكترونية و 62 شيشة إلكترونية و 31 علبة مستلزمات شيش وعدد 69 زجاجة زيت شيشة أحجام مختلفة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .



قرر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى.

