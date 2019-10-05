أستاذ قانون دولي: استمرار إثيوبيا على موقفها يعتبر عدواناً على مصر.. فيديو

قال نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، إن الجانب القانوني هو الأساس في أزمة سد النهضة، مضيفًا: "علينا أن نلجأ إلى دول حوض النيل مرة أخرى كي تبدي رأيها في القانون الدولي والحقوق المائية فيما يتعلق بازمة سد النهضة".
وأضاف نبيل حلمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "علينا أن نلجأ إلى الاتحاد الإفريقي من أجل الضغط على إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة، من خلال عرض هذا النزاع على الاتحاد الأفريقي الذى يؤيد حل النزاعات الأفريقية بالطرق السلمية ونصل إلى حل يطبق القانون الدولي وألا يضر أي دولة من دول أفريقيا".
وتابع نبيل حلمي: "إثيوبيا تخالف قواعد القانون الدولي التي تطبق بالنسبة للأنهار الدولية، وإذا استمر الوضع كما هو فإن هذا يعتبر عدواناً من إثيوبيا على حقوق مصر في مياه نهر النيل لأنها تعترض حق ومسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر، ونستطيع أن نلجأ إلى مجلس الأمن لعرض القضية فيه"، مضيفا: "مصر لا تطلب هدم السد ولكن يجب أن يكون ملء السد على 7 سنوات".