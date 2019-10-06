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تعليم

تعرف على الشروط المطلوبة للالتحاق بـ بعثات وزارة التعليم العالي

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:03 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
اعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي عن فتح باب التقدم لخطة البعثات السنوية لعام 2019 /2020 من الخطة الخمسية الثامنة 2017 ـ 2022 بالنظام التنافسي للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجهات المدرجة بخطة البعثات خلال الفترة من 29 /9 /2019 حتى 29 /12 /2019.


الشروط العامة للتقديم بالبعثات:

1- الإلتزام بمدة التقدم للإعلان وتسليم الملفات الكترونيا وورقيا خلال تلك المدة ولن يتم مد مهلة التقدم تحت أي ظرف.

2- الالتزام بتنفيذ جميع انواع الايفاد خلال عام من تاريخ اعتماد النتيجة وفى حالة عدم التنفيذ خلال العام تعتبر البعثة لاغية.

3- البعثات لا تتحمل أي نفقات لاصطحاب الأسرة لأي نوع من أنواع الإيفاد.

4- يجوز لكل مرشح ان يتقدم لدولتين فقط من خلال الإعلان بحد اقصى اختيار جامعتين لكل دوله ، وفى حالة حصول المتقدم على احدى المنح المقدمة للدولة سوف يلتزم المتقدم بتنفيذ المنحة المقدمة للدولة ويعتبر معتذرا عن البعثة طبقًا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.

5- لا يجوز التقدم لأكثر من نوع ايفاد (على سبيل المثال: التقدم لبعثه خارجيه واشراف مشترك) في نفس الاعلان.

6- لا يجوز تغيير مقر الدراسة بعد اعتماد النتيجة والالتزام بدوله الايفاد التي تم التقييم على أساسها من خلال اللجان العلمية.

7- نتيجة الخطة المعتمدة نهائية ولن يتم قبول أي تظلمات على النتائج.

8- لا يجوز سفر أي مرشح إلا بعد اجتيازه الدورة التدريبية برنامج إعداد الدارسين- Scholar Qualification Program (SQP) الذي سوف يقدم من خلال إدارة البعثات للدارسين المقبولين.

9- الخطة السنوية للبعثات تضم كافة البرامج الدراسية في كافة الدول وكافة التخصصات المذكورة بعد، وتطبق على المرشحين كافة الشروط الخاصة بخطة البعثات ، علمًا بأن السفر الى اليابان وانجلترا من خلال برامج EJEP وبرنامج نيوتن مشرفة وللسادة الذين تقدموا لإعلان برنامج نيوتن مشرفه الحق في التقدم لدوله واحده من خلال هذا الاعلان عدا انجلترا.

10- للمتقدمين لدوله انجلترا لا يجوز التقدم على التخصصات الواردة في برنامج نيوتن مشرفه (الإدارة المستدامة للمياه – الطاقة المتجددة – الإنتاج الغذائي المستدام – رعاية صحية شاملة ومتاحة بتكلفه معقوله).

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