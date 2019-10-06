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منوعات

إحراق مبنى الحكومة في مدينة إيرانية بعد إصابة معظم سكانها بالإيدز

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:56 ص
صدى البلد
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عزة عاطف
ثورة غضب أصابت الشعب الإيراني في مدينة «لردغان»، حيث قاموا بإضرام النيران في مبنى الحكومة المحلية متهمين الحكومة بنشر مرض خطير أصاب غالبية سكان المدينة.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر الفيديو الذي يظهر عدد كبير من المواطنين المحتجين تجمهروا غاضبين وقاموا بإشعال النار في المبنى، وعلى الرغم من ذلك لم يكن رد السلطات المحلية مقنعًا بالنسبة للأهالي.

وأصدرت الحكومة قبل ذلك بفترة حملة لمكافحة مرض السكري، وقاموا بفحص سكان المدينة بأكملها، لكن السكان اتهموا وزارة الصحة والسلطات باستخدام حقن ملوثة ومستعملة من قبل تم حقنهم بها، مما نتج عنه إصابتهم بفيروس سي.

وبدلًا من امتصاص الغضب أشعلت السلطات غضب السكان أكثر بإصدارها بيانًا تبين فيه سبب إصابتهم بفيروس سي حيث قالت بأنه يأتي من الاتصال الجنسي وتعاطي المخدرات، وأنها تتعامل معه.



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