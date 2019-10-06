بـ رفقة والدته .. أحمد خالد صالح يحتفل بتخرج شقيقته

حرص الفنان احمد خالد صالح على مشاركة جمهوره، بصوره من احتفاله بتخرج شقيقته، عبر حسابه على موقع "انستجرام".



وظهر احمد خالد صالح وهو يحتضن شقيقته برفقة والدتهم وعلق قائلًا "من اسعد ايام حياتى تبارك الله".



يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد خالد صالح فيلم "الفيل الأزرق 2" من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وبطولة كريم عبد العزيز، ونيللى كريم ، هند صبرى وشيرين رضا، وإياد نصار، و من إنتاج شركة "سينرجى".



الفيل الأزرق 2 تبدأ أحداثه بعد 5 سنوات من الجزء الأول، ويتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم"، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

