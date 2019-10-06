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رياضة

محامي نيمار بطل المؤامرة القطرية على الزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن الخليفي وسامورا

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:52 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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ريهام بكير
فجر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أزمة عدم إقامة مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بسبب تغيير الملعب، والتي سيبت فيها الاتحاد الافريقي يوم 8 أكتوبر الجاري.

وصرح مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الزمالك اليوم ، أن محامي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، هو الذي يتولى قضايا جينيراسيون فوت السنغالي، بما يعني وجود مؤامرة كاملة الأركان على القلعة البيضاء من القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان.

وأضاف أن محامي نيمار تلقى تعليمات من الخيلفي بتصعيد القضية بهدف إقصاء الزمالك من دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مرتضى منصور في تصريحاته على ثقته في الاتحاد الافريقي وحكمه، والسنغالية فاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم والمشرف على الكاف، وأنها لا تجازف باسمها وتأخذ بهذا التلاعب.
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