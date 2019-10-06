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منوعات

رعب.. عصابات القرود تستخدم البلطجة ضد الأهالي في الهند

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:17 ص
قرود
قرود
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عزة عاطف
على طريقة القردة الشريرة في الأفلام الأجنبية، شكلت قرود المكاك عصابات مافيا لسرقة المساكن والأماكن المقدسة في بلدة «فريندافان» بالهند، وذلك باستخدام البلطجة وإرهاب السكان.

يقدس الهنود في تلك البلدة القرود ويقدمون لها الطعام، مما يسهم في تكاثرها، ثم تبدأ في شن هجماتها على البشريين، حيث احتلت القرود ديرًا قديمًا، واستوطنت في الطابق العلوي وفقًا لما نشرته جمعية خيرية في موقع جاست فيندينج.

ترك السكان منازلهم المحيطة بالدير وفروا بعيدًا ناجين بأنفسهم، حيث تعرض أطفالهم للاعتداء والأذى من قبل القرد، فكلما شعرت بخوفهم ازدادت ثقتها بقوتها وقدرتها على إخافة السكان أكثر.

تسعى الجمعية التي أطلقت مبادرة لجمع تبرعات 1400 جنيه لشراء حواجز معدنية تمنع القرود من الولوج إلى الداخل وتمنع سيطرتها على المساكن والمنازل، فقانون "حماية الحياة البرية" يجرم اصطيادها منذ عام 1972.
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