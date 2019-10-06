رعب.. عصابات القرود تستخدم البلطجة ضد الأهالي في الهند

على طريقة القردة الشريرة في الأفلام الأجنبية، شكلت قرود المكاك عصابات مافيا لسرقة المساكن والأماكن المقدسة في بلدة «فريندافان» بالهند، وذلك باستخدام البلطجة وإرهاب السكان.





يقدس الهنود في تلك البلدة القرود ويقدمون لها الطعام، مما يسهم في تكاثرها، ثم تبدأ في شن هجماتها على البشريين، حيث احتلت القرود ديرًا قديمًا، واستوطنت في الطابق العلوي وفقًا لما نشرته جمعية خيرية في موقع جاست فيندينج.





ترك السكان منازلهم المحيطة بالدير وفروا بعيدًا ناجين بأنفسهم، حيث تعرض أطفالهم للاعتداء والأذى من قبل القرد، فكلما شعرت بخوفهم ازدادت ثقتها بقوتها وقدرتها على إخافة السكان أكثر.



