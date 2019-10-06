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أخبار العالم

قبل أيام من جولة الإعادة الرئاسية.. التونسيون يتوجهون لانتخاب أعضاء البرلمان

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:05 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
يتوج اليوم نحو 7 ملايين ناخب تونسي إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الداخلية، مع استمرار التصويت خارج البلاد لليوم الثالث والأخير.

وبحسب سكاي نيوز، يتنافس في الانتخابات التشريعية أكثر من 1500 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة، تضم أكثر من 15 ألف مرشح، يتنافسون للحصول على 217 مقعدًا في مجلس النواب.

وأضافت القناة أنه من المقرر إعلان النتائج الأولية للانتخابات في 9 أكتوبر الجاري.

وأوضحت أن الدستور التونسي ينص على أن يتولى الحزب الفائز بأغلبية المقاعد يقوم بتشكيل الحكومة في مدة لا تتجاوز الشهرين، وأن يجرى اعتمادها بعد موافقة أغلبية الأعضاء عليها بواقع 109 أصوات، وفي حال فشل الحزب الفائز في ذلك، اقترح رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة وعرضها على البرلمان.

ومن المتوقع أن يكون الحزب الفائز متوافقا مع أطراف وكتل أخرى للحضول على الأغلبية وسط تقدم العديد من الأحزاب للانتخابات.

وتجد الإشارة إلى أنه من المقرر انطلاق جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بين نبيل القروي وقيس سعيد في 13 من أكتوبر الجاري.
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