فاروق فلوكس: 12 جنيها أول أجر لي والفن عشقي الدائم | فيديو

قال الفنان القدير فاروق فلوكس أنه تقاضى 12 جنيها خلال بدايته الفنية أول أجر من الفن وكان في فرقة الفنانين المتحدين ، ثم 15 جنيها “وكنت طائر من السعادة و الفرحة اني بدأت التمثيل”

و أضاف فاروق فلوكس لموقع صدي البلد الاخباري:" أقل أجر تقاضيته في السينما 75 جنيها و تعرفت علي رشدي أباظة و أصدقائي كثير من الفنانين".

و عن غيابه عن الظهور بأعمال الفنية قال فاروق فلوكس: “محدش بيعرض عليا أعمال فنية و ده سبب غيابي لكن انا مستعد للعودة للفن”.

من ناحية أخرى، أبدى فلوكس تمسكه الدائم بحبه للهندسة، مؤكدًا أنه تخرج في كلية الهندسة عام 1963، واستمر في ممارسة العمل الهندسي بجانب مشواره الفني، قائلًا: "الفن ما أخدنيش من الهندسة، وكنت رئيس قطاع في شركة، ولسه محتفظ بزمايلي، وبحب الهندسة لحد دلوقتي".