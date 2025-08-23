محمد موسى: القاهرة والرياض خط الدفاع الأول عن الأمة العربية

أكد الإعلامي محمد موسى أن العلاقة بين مصر والسعودية ليست مجرد تعاون مؤقت بين دولتين، بل هي رابط دم ونسب ومصير مشترك، بني على مواقف ثابتة ووحدة صف واضحة تعكس للعالم أن الأمة العربية لا تزال صامدة.



وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى أن مصر والرياض كانا دائمًا خط الدفاع الأول ضد أي تهديد يطال المنطقة، بدءًا من التحديات السياسية مرورًا بالمؤامرات الإقليمية، وصولًا إلى الاعتداءات الإسرائيلية، والتي لن تتوقف إلا بوحدة الصف العربي الكامل خلف القضية الفلسطينية.



وأوضح موسى أن اللقاء الأخير بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم يمثل دليلًا حيًا على التنسيق الكامل بين القاهرة والرياض في كل الملفات الإقليمية، سواء أمن البحر الأحمر أو تطورات اليمن أو مواجهة التدخلات التي تهدد الأمن العربي.



كما شدد على أن اللقاء حمل رسالة واضحة حول دعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعرب، وأن مواجهة التوسع الاستيطاني والعدوان الإسرائيلي يتطلب موقفًا عربيًا موحدًا.



وأضاف موسى أن الظروف الراهنة في العالم العربي دقيقة جدًا، مع حروب واضطرابات وضغوط دولية وتدخلات أجنبية، إلا أن التكامل بين القاهرة والرياض يشكل صخرة صلبة لا تهزها التحديات، ويحمي مصالحهما ويضمن أمن واستقرار المنطقة.



وأكد موسى أن إسرائيل تحاول تفتيت الصف العربي وفرض واقع جديد عبر الاستيطان والعدوان، لكن الوعي العربي والتنسيق بين الدول الكبرى مثل مصر والسعودية يجعل الوحدة العربية واجبًا قوميًّا لحماية الأرض والعرض والمستقبل.



وختم موسى بالإشارة إلى أن مصر والسعودية ظلتا دائمًا عنوانًا للمواقف التاريخية، وأن وحدة العرب تظل القوة الحقيقية التي لا يستطيع أي عدو كسرها.