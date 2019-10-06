بعد خفض الفائدة.. تعرف على مصير فائدتك بـ 7 بنوك

شهد الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث الاقتصادية والتي كان من أبرزها قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، بخفض الفائدة ١% للمرة الثالثة على التوالي خلال عام ٢٠١٩، وهو القرار الذي غيّر مصير الفائدة علي مدخرات العملاء سواء كانت حسابات، ودائع أو شهادات.





واتخذت معظم البنوك العاملة بالسوق المصرية قرارها بخفض الفائدة على جميع الأوعية الادخارية، واتخذت بعض البنوك قرارها بالإبقاء علي العائد كما هو .





ويرصد موقع "صدى البلد" مصير الفائدة على الأوعية الادخارية والحسابات بـ 8 بنوك وذلك بعد خفض قرار الفائدة وهي على النحو التالي:





1- البنك الأهلي المصري:





الشهادات الادخارية للعائد الثابت : أبقى البنك علي فائدة الشهادات دون تغيير عند 14% للعائد الشهري ولأجال 3 سنوات، و14.25% للعائد الربع سنوي لمدة 3 سنوات، و14.75% للعائد الشهري لمدة عام.





الودائع: خفض للفائدة بنسبة 0.5%.

حساب التوفير: خفض للفائدة بنسبة 0.5%.





2- بنك مصر:

الشهادة الادخارية للعائد الثابت : الإبقاء علي الفائدة عند 14% للعائد الشهري لمدة 3 سنوات.

حساب التوفير: خفض للفائدة 1 %

الودائع: خفض للفائدة بين 0.5% إلي 1% حسب قيمة الوديعة.





3- بنك القاهرة:

الشهادة الادخارية للعائد الثابت: ثبت الفائدة عند 11.5% للعائد الشهري، 11.6% للعائد الربع سنوي، 11.75% للعائد نصف السنوي.

حساب التوفير: خفض للفائدة يتراوح بين 0.75% - 2.25% حسب قيمة كل شريحة ودورية صرف العائد.

الودائع: 0.5% - 2.25%





4- بنك الأسكندرية:

الشهادة الادخارية للعائد الثابت : خفض للفائدة بنسبة 1% ليتراوح سعر الفائدة بعد الخفض بين 10% للعائد الشهري، أو 10.25% للعائد الربع سنوي لمدة 3 سنوات.

حساب التوفير: خفض للفائدة بنسبة 0.5%

الودائع: خفض للفائدة بنسبة 0.5%





5- البنك العربي الأفريقي الدولي:

الشهادة الادخارية للعائد الثابت : الأبقاء علي الفائدة دون تغيير التي تصل 12.5% للعائد السنوي.

حسابات التوفير: خفض للفائدة بين 0.25% إلي 1.5% حسب قيمة الشريحة ودورية صرف العائد.

الودائع: خفض بين 0.25% إلي 2% حسب أجل الوديعة.





6- البنك التجاري الدولي "CIB":

الشهادة: الإبقاء عليها دون تغيير حتي كتابة هذا التقرير للتتراوح بين 9.5 % للعائد الشهري، و9.75 % للعائد ربع سنوي و10 % للعائد نصف السنوي، و 10.25 % ل لعائد السنوي.





حساب التوفير: خفض للفائدة بين 0.5% إلي 2% حسب قيمة الشريحة ودورية صرف العائد.





7- العقاري:

الشهادة الإدخارية للعائد الثابت: إيقاف الشهادة.

حساب التوفير: الإبقاء علي حساب التوفير دون تغيير