Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشيلسي يسعى لمواصلة صحوته ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:10 ص
تشيلسي
تشيلسي
Advertisements
إسراء أشرف
يحل فريق تشيلسي، ضيفًا على نظيره ساوثهامبتون اليوم، الأحد، في تمام الثالثة عصرًا، على ملعب "سانت ميريز"، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويدخل تشيلسي بقيادة أسطورته فرانك لامبارد، مواجهة اليوم، متسلحًا بانتصاراته في آخر ثلاث مباريات بمختلف البطولات، حيث حقق الفوز بسباعية على جريمبسي ضمن منافسات الدور الثالث في كأس الرابطة، ثم على برايتون 2-1 في البريميرليج، قبل أن يفوز على ليل الفرنسي في الجولة الثانية من دورى أبطال أوروبا.

ويبحث تشيلسي أمام برايتون عن تحقيق الفوز الرابع له هذا الموسم، بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل مباراتين وخسر مثلهما.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، بينما يأتي ساوثهامبتون في السابع عشر برصيد 7 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضًا، آرسنال مع بورنموث، ومانشستر سيتي مع وولفرهامبتون، ونيوكاسل يونايتد مع مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح في مهمة مزدوجة مع ليفربول أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يسعى لتجاوز أحزانه على حساب ساوثهامبتون في البريميرليج

تشيلسي يخشى مفاجآت شيفيلد يونايتد في الدروي الإنجليزي

توتنهام يستهدف إيقاف نزيف النقاط أمام كريستال بالاس

تشيلسي يخشى مفاجآت ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تشيلسي يستضيف برايتون في الدوري الإنجليزي.. اليوم

ترشيحاتنا

أنا صاحب الكورة | في طقس حار .. الأهلي ولعها نار .. أسباب اهتزاز شباك الأحمر أمام أسوان في الدوري.. فيديو

صلاة المرأة دون ستر قدميها.. الإفتاء: للأحناف رأي مخالف للجمهور.. فيديو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم | خدمات

التشكيل المتوقع للزمالك أمام إف سي مصر

العالم ينتظر د. زاهي حواس الخميس القادم .. صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح.. فيديو

أيمن حفنى يوجه رسالة لـ لاعب الزمالك بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين نجلاء بدر في عيد ميلادها

وسط صديقاتها.. أحدث ظهور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها

شاهد.. إطلالة نجلاء بدر فى حفل عيد ميلادها