تشيلسي يسعى لمواصلة صحوته ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

يحل فريق تشيلسي، ضيفًا على نظيره ساوثهامبتون اليوم، الأحد، في تمام الثالثة عصرًا، على ملعب "سانت ميريز"، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



ويدخل تشيلسي بقيادة أسطورته فرانك لامبارد، مواجهة اليوم، متسلحًا بانتصاراته في آخر ثلاث مباريات بمختلف البطولات، حيث حقق الفوز بسباعية على جريمبسي ضمن منافسات الدور الثالث في كأس الرابطة، ثم على برايتون 2-1 في البريميرليج، قبل أن يفوز على ليل الفرنسي في الجولة الثانية من دورى أبطال أوروبا.



ويبحث تشيلسي أمام برايتون عن تحقيق الفوز الرابع له هذا الموسم، بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل مباراتين وخسر مثلهما.



ويحتل تشيلسي المركز التاسع بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، بينما يأتي ساوثهامبتون في السابع عشر برصيد 7 نقاط.



ويلتقي اليوم أيضًا، آرسنال مع بورنموث، ومانشستر سيتي مع وولفرهامبتون، ونيوكاسل يونايتد مع مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.