موقف السيسي من سد النهضة يتصدر نشرة البلد اليوم.. فيديو

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الأحد.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
-"السيسي": مستمرون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقنا المائية في نهر النيل.
-"أبو العينين" بيان البيت الأبيض يؤكد نجاح الرئيس السيسي في وضع قضية سد النهضة على الأجندة الدولية.
- مصر تؤكد حقوق قبرص وسيادتها على مواردها النفطية في شرق المتوسط.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
-"السيسي": مستمرون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقنا المائية في نهر النيل.
-"أبو العينين" بيان البيت الأبيض يؤكد نجاح الرئيس السيسي في وضع قضية سد النهضة على الأجندة الدولية.
- مصر تؤكد حقوق قبرص وسيادتها على مواردها النفطية في شرق المتوسط.