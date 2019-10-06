روما يتحدى الغيابات أمام كالياري بالدوري الإيطالي

يستضيف فريق روما نظيره كالياري، اليوم الأحد، في تمام الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي.



ويسعى روما لمواصلة الإنتصارات في الدروي الإيطالي بتحقيق الثلاث نقاط في مباراة اليوم ، بينما يطمح كالياري في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الذئاب.



وكان روما فاز على ليتشي بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما تعادل كالياري، أمام أمام هيلاس فيرونا بهدف لكلا منهما.



ويفتقد روما لخدمات العديد من نجومه أبرزهم أوندير وبيروتي ومخيتاريان وبيليجريني.



ويحتل روما المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة، بينما يأتي كالياري في المركز السابع بـ 10 نقاط.



ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدروي الإيطالي، يوفنتوس مع إنتر ميلان، تورينو مع نابولي، بولونيا مع لاتسيو، أتلانتا مع ليتشي، فيورنتينا مع أودينيزي.