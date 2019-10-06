مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددا من المشروعات التى تنفذها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.





وبدأت الزيارة بعرض الموقف التنفيذي للمشروعات من خلال رئيس الجهاز، وتتضمن تنفيذ الحيين السكنيين الثالث والخامس، ومنطقة الأعمال المركزية، ومشروع الحدائق المركزية ( النهر الأخضر) وأعمال البنية التحتية للمرحلة الأولي بالعاصمة الادارية الجديدة بمساحة ٤٠ ألف فدان.





وقال المهندس خالد عباس: إن الزيارة الميدانية للمواقع بدأت بمنطقة الأعمال المركزية والتي تضم ٢٠ برجا سكنيا يتوسطها اعلي برج في إفريقيا والذي تم الوصول فيه الي الدور الأول من المبني، وباقي الأبراج بالأدوار الثالث والرابع.





وخلال الزيارة تم عرض الموقف التنفيذي بالنسبة للبرامج الزمنية للمشروع، وطالب المهندس خالد عباس بالالتزام بالبرامج الزمنية والتوقيتات المحددة للمشروع.





وأكد مسئولو الشركة الصينية، المسئولة عن تنفيذ الأبراج، أنه جار حاليا تنفيذ أغلب الأعمال بالمشروع من خلال العمالة المصرية والتي تشمل عدد ٢٥٠٠ عامل مصري حتي تاريخه بالمشروع، وفي تزايد يومي ومستهدف خلال ٣٠/٦/٢٠٢٠ الوصول الي ٥٠٠٠ عامل مصري.





وانتقل مسئولو وزارة الإسكان لزيارة باقي المشروعات مثل النهر الأخضر والحي السكني الخامس ( جاردن سيتي الجديدة) ثم الحي السكني الثالث (كابيتال ريذيدانس).



