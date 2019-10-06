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أخبار العالم

موسكو تحتج على استجواب برلمانية روسية في مطار نيويورك

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:28 ص
صدى البلد
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أ ش أ
سلمت سفارة موسكو في واشنطن اليوم، الأحد، مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الأمريكية على خلفية تعرض النائبة الروسية في مجلس الدوما، إينغا يوما شيفا، للاستجواب في مطار نيويورك.

وأكد سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"- أن يوما شيفا، التي وصلت إلى واشنطن لحضور أعمال دورة جديدة من منتدى "فورت روس" الأمريكي - الروسي الذي ينعقد اليوم، الأحد، استُجوبت على مدى نحو ساعة من قبل موظف في مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي".

وأوضح أنطونوف أن البرلمانية الروسية احتجزت لدى وصولها الأراضي الأمريكية وتم اقتيادها إلى غرفة خاصة، حيث وجه إليها الموظف المذكور "أسئلة مبهمة وغير مقبولة"، ثم عرض عليها مواصلة الحوار "في أجواء أخرى غير رسمية".

وقال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة إنه لا يستطيع تصور أن يحدث مثل هذا الحادث مع عضو في الكونجرس الأمريكي بالأراضي الروسية، مشيرا إلى أن يوما شيفا بذلت في السنوات الأخيرة كثيرا من الجهود بغية تطوير واستقرار العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وشدد السفير على أن الجانب الروسي يعتبر هذا السلوك غير مقبول ومثيرًا للسخط، ويأمل في أن تقدم الخارجية الأمريكية توضيحات بشأنه، موضحًا أن تصرفات "أف بي أي" لا تستهدف نسف المنتدى الذي يجمع منذ عام 2012 رجال أعمال وفنيين وشخصيات اجتماعية بارزة من الدولتين، بل يعود سببها إلى وجود أشخاص غير مهتمين باستقرار العلاقات الروسية-الأمريكية بأسرها.
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