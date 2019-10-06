صور.. تنفيذ 3264 شقة إسكان اجتماعى بغرب قنا و720 وحدة سكن مصر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جار تنفيذ 136 عمارة بإجمالي 3264 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة غرب قنا، ومن المقرر الانتهاء فى 30 يونيو المقبل، من تنفيذ 40 عمارة بإجمالى 960 وحدة، بالإضافة إلي 30 عمارة، بإجمالى 720 وحدة بمشروع "سكن مصر".



وقال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والمشرف على مدينة غرب قنا: مساحة المدينة 8971 فدانا، وتبعد حوالى 5 كيلومترات عن مدينة قنا الأم.



وأوضح أن المدينة تقع علي طريق قنا - القاهرة الصحراوي الغربي، وطريق قنا -الأقصر الصحراوي، وتبلغ مساحة المرحلة الأولي للمدينة 1400 فدان، وجار بها أعمال البنية الاساسية، من مأخذ وخط ناقل و محطة مياه، وشبكات صرف وري ومياه وطرق، بتكلفة1,1 مليار جنيه، بالإضافة إلى 272 مليونا لشبكة كهرباء 430 فدانا لمناطق الإسكان.