تعرف على أول مجموعة فدائيين مدنيين في حرب أكتوبر.. فيديو

قال الفدائي عبد المنعم قناوي، أحد رجال المقاومة الشعبية بالسويس، إنهم أول مجموعة فدائيين مدنيين في السويس على غرار المنظمات الشعبية الفلسطينية وكانت تحت إشراف إدارة المخابرات الحربية، وأطلق عليهم "منظمة سيناء العربية".



وأضاف الفدائي عبد المنعم قناوي، على برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يذاع على قناة مصر الأولى اليوم، الأحد، أنهم كانوا يقومون بعمليات إزعاج للعدو الإسرائيلي، مشيرا إلى أن عمليات الاستطلاع كانت نهارًا والمهاجمة ليلًا سواء كان تفجير مخازن أسلحة أو قطع أسلاك الاتصالات أو مستودعات الوقود ووضع الألغام في الطرق والمدقات التي يعبر فيها العدو.



وأوضح الفدائي أنهم كلفوا من القيادة في القاهرة بتنفيذ أول عملية عبور في وضح النهار، وكانت في 5 سبتمبر 1969 وسميت "وضح النهار"، واستطاع 12 فدائيا العبور إلى منطقة الشط في شمال مدينة السويس والاشتباك مع العدو وتدمير وقتل وأسر مجموعة منهم ورفع أول علم مصري.



وأصبح هذا العلم مزارا سياحيا عسكريا لكل القوات المسلحة في القطاع الجنوبي من جبهة القتال.





