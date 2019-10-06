Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على أول مجموعة فدائيين مدنيين في حرب أكتوبر.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:07 م
صدى البلد
Advertisements
توك شو
قال الفدائي عبد المنعم قناوي، أحد رجال المقاومة الشعبية بالسويس، إنهم أول مجموعة فدائيين مدنيين في السويس على غرار المنظمات الشعبية الفلسطينية وكانت تحت إشراف إدارة المخابرات الحربية، وأطلق عليهم "منظمة سيناء العربية".

وأضاف الفدائي عبد المنعم قناوي، على برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يذاع على قناة مصر الأولى اليوم، الأحد، أنهم كانوا يقومون بعمليات إزعاج للعدو الإسرائيلي، مشيرا إلى أن عمليات الاستطلاع كانت نهارًا والمهاجمة ليلًا سواء كان تفجير مخازن أسلحة أو قطع أسلاك الاتصالات أو مستودعات الوقود ووضع الألغام في الطرق والمدقات التي يعبر فيها العدو.

وأوضح الفدائي أنهم كلفوا من القيادة في القاهرة بتنفيذ أول عملية عبور في وضح النهار، وكانت في 5 سبتمبر 1969 وسميت "وضح النهار"، واستطاع 12 فدائيا العبور إلى منطقة الشط في شمال مدينة السويس والاشتباك مع العدو وتدمير وقتل وأسر مجموعة منهم ورفع أول علم مصري.

وأصبح هذا العلم مزارا سياحيا عسكريا لكل القوات المسلحة في القطاع الجنوبي من جبهة القتال.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد إصابته .. فرص لحاق عمرو السولية بمعسكر منتخب مصر

أخبار الرياضة ليلاً.. ابنة إبراهيم حسن تشعل السوشيال ميديا.. مرتضى منصور: نقاط الأهلي بـ التفويت.. مفاجأتين لجماهير الزمالك

أساطير على خط بارليف.. حكاية 8 نجوم كرة مصريين شاركوا في حرب أكتوبر

كيف تتصرف إذا هاجمك كلب مسعور.. إليك النصائح

رمضان صبحي يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاركت محمد صلاح.. زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها من أحمد عز

بعد إصابة والد بيونسيه.. أسباب وأعراض سرطان الثدي عند الرجال

بـ الأبيض .. نادين نجيم تخطف الأنظار في انستجرام