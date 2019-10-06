مستقبل وطن ينظم فعاليات وخدمات للمواطنين بالمحافظات



اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة المنوفية بتنظيم ملتقى توظيفي بمقر الحزب بالشهداء بمشاركة عدد من الشركات تم خلالها الإعلان عن توفير فرص عمل للشباب.



أقامت أمانة الحزب بمحافظة البحيرة منفذا لبيع اللحوم والأسماك والسلع الغذائية بأسعار مخفضة ب (منطقة إبنى بيتك بوادى النطرون - شارع السوق بمدينة إدكو - شارع البحر بمدينة رشيد - السوق التجاري بالنوبارية)، ونظمت أمانة الحزب بمحافظة دمياط ندوة تثقيفية حول مخاطر حروب الجيل الرابع ومدى تأثيرها على الأمن القومي بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط الجديدة، وقامت أمانة الحزب بمحافظة جنوب سيناء بتوزيع كمية من الحقائب المدرسية بالمجان على الأسر الفقيرة بمدن (رأس سدر - أبورديس - نويبع) .



وأقامت أمانة الحزب بمحافظة بورسعيد منفذا متنقلا (سيارة متحركة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمدينة بورفؤاد، ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم ندوة تثقيفية تفعيلا لمبادرة " إنتي عظيمة " حول أهمية مشاركة المرأة في المشروعات الصغيرة وتدريبها على بعض المشغولات اليدوية بقرية قلمشاه بمركز إطسا، وقامت أمانة الحزب بمحافظة أسيوط بتوزيع بعض الوجبات الجاهزة على الأسر الفقيرة بمراكز ديروط - أبوتيج - ساحل سليم - منفلوط)، ونظمت أمانة الحزب بمحافظة المنيا قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بمدينة المنيا، وأقامت أمانة الحزب بمحافظة أسوان منفذا لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة إدفو .

نظم حزب مستقبل وطن عدة فعاليات بتاريخ 5 أكتوبر الجاري، حيث نظمت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة ندوة تثقيفية حول كيفية تأهيل الكوادر الشبابية لخوض العمل السياسي وكيفية مواجهة الشائعات بمقر الحزب بالأميرية، فضلا عن تنظيم ندوة حول التنمية المستدامة وكيفية النهوض بالدولة المصرية بمشاركة بعض الخبراء المتميزين بالعلوم السياسية بمقر الحزب بالمعادي.ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بمركز البدرشين، فضلا عن توزيع كمية من الحقائب المدرسية بالمجان على الأسر الفقيرة بمراكز (الصف - أبوالنمرس - الحوامدية)، وأقامت أمانة الحزب بمحافظة الغربية عدة منافذ لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بمراكز (طنطا - سمنود - زفتي).