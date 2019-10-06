أسطورة ليفربول يتهم ساديو ماني بـ الغطس

اتهم آلان شيرر أسطورة فريق ليفربول، السنغالي ساديو ماني لاعب الريدز، بالتحايل على حكم مباراة فريقه أمام ليستر سيتي للحصول على ركلة جزاء، خلال المواجهة التي جمعتهما، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





واستطاع ليفربول ، أن يحقق فوزا صعبا على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف ليواصل ابتعاده بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.





وقال آلان شيرر في تصريحات نقلتها صحيفة " إكسبريس" البريطانية: "ساديو ماني لم يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام ليستر، اللاعب لجأ إلى حيلة الغطس".



