Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أسطورة ليفربول يتهم ساديو ماني بـ الغطس

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:52 م
ساديو ماني نجم فريق
ساديو ماني نجم فريق ليفربول
Advertisements
محمد السعيد
اتهم آلان شيرر أسطورة فريق ليفربول، السنغالي ساديو ماني لاعب الريدز، بالتحايل على حكم مباراة فريقه أمام ليستر سيتي للحصول على ركلة جزاء، خلال المواجهة التي جمعتهما، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

واستطاع ليفربول ، أن يحقق فوزا صعبا على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف ليواصل ابتعاده بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.

وقال آلان شيرر في تصريحات نقلتها صحيفة " إكسبريس" البريطانية: "ساديو ماني لم يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام ليستر، اللاعب لجأ إلى حيلة الغطس".

واضاف:" ساديو ماني هو من لمس لاعب ليستر سيتي، ثم قرر السقوط عقب ذلك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ساديو ماني يحقق رقما قياسيا لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي

ليفربول يكافئ ساديو ماني

سيكسر رقما تاريخيا.. ساديو ماني يهدد عرش محمد صلاح في ليفربول

ساديو ماني يحقق إنجازاً تاريخياً مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.. فيديو

ليفربول يحقق فوزا دراماتيكيا على ليستر سيتي بالدوري الانجليزي .. فيديو

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

أساطير على خط بارليف.. حكاية 8 نجوم كرة مصريين شاركوا في حرب أكتوبر

الشرطة أوقفت عرضين للفيلم.. Joker يواصل إثارة الجدل حول العالم

الحياة حلوة وبينا كل الود والمحبة.. مسلسل سمية الخشاب وأحمد سعد لم ينته بـ الطلاق

مدرب النجم الساحلي لـ صدى البلد: لا أهلي ولا ترجي انتظرونا بالمجموعات.. ويكشف أسرار رحيل فوزي البنزرتي

تركي آل الشيخ عن فضيحة قطر العالمية: شيء طبيعي.. فيديو

الحكم في قول «منه لله» عند الغضب.. أمين الفتوى يرد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بصورة لـ محمد صلاح.. زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها من أحمد عز

بعد إصابة والد بيونسيه.. أسباب وأعراض سرطان الثدي عند الرجال

بـ الأبيض .. نادين نجيم تخطف الأنظار في انستجرام