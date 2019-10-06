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فن

تامر حسني وأحمد عصام يشعلان حفل زفاف شهد إسماعيل وعمرو أحمد.. صور

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:42 م
تامر حسني
تامر حسني
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محمد صبحى
شارك عدد كبير من المشاهير ونجوم الفن والإعلام، في الاحتفال بزفاف "شهد" كريمة م.اسماعيل مرسي وحرمه وفاء عكه والعريس "م.عمرو أحمد " وذلك داخل أحد فنادق القاهرة.

كان ضمن الحضور الشيخ صالح كامل وحرمه الفنانة والإعلامية الكبيرة صفاء أبو السعود وكريمتيهما والنائب علاء عابد وحرمه الإعلامية بسمة وهبة والفنانة زينة.

بالإضافة إلى عدد من مشاهير المجتمع منهم محمد عوف ورجب عوف ومحمد مظلوم وهاني العوضي ومحمد التاجوري وعلي البدري ورامي سعيد وأشرف فيليب والعميد وليد العشري و شيرين كريمة د.عادل إمام واللبنانية صباح غريب ،د.طارق زيدان وحرمه ومحمد جمال الدين ، م.معتز بالله سعد وحرمه وم.وائل رفعت وحرمه ومحمد شبانه وحرمه .. وغيرهم من أصدقاء العروسين ممن شاركوهما وصلات الرقص المتتالية التي أشعلها نجم الحفل تامر حسني حتي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

شارك في إحياء الحفل الفنان أحمد عصام الذي قدم فقرة مبهرة من ال fire works بالإضافة إلى استعراض إفتتاح فقرة تامر حسني.

تألقت العروسة بفستان زفاف خطف أنظار الجميع من تصميم الفنان العالمي هاني البحيري وحرصت والدة العروس وفاء عكه علي تقديم اغنية "امورتي الحلوة" بمشاركة تامر حسني وفرقته وسط أجواء مليئة بالبهجة والرومانسية.
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان حفل زفاف شهد إسماعيل وعمرو أحمد.. صور
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان حفل زفاف شهد إسماعيل وعمرو أحمد.. صور
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان حفل زفاف شهد إسماعيل وعمرو أحمد.. صور
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان حفل زفاف شهد إسماعيل وعمرو أحمد.. صور
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان حفل زفاف شهد إسماعيل وعمرو أحمد.. صور
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان حفل زفاف شهد إسماعيل وعمرو أحمد.. صور
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان حفل زفاف شهد إسماعيل وعمرو أحمد.. صور
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان حفل زفاف شهد إسماعيل وعمرو أحمد.. صور
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان حفل زفاف شهد إسماعيل وعمرو أحمد.. صور
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان حفل زفاف شهد إسماعيل وعمرو أحمد.. صور
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان حفل زفاف شهد إسماعيل وعمرو أحمد.. صور
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان حفل زفاف شهد إسماعيل وعمرو أحمد.. صور
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان حفل زفاف شهد إسماعيل وعمرو أحمد.. صور
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان حفل زفاف شهد إسماعيل وعمرو أحمد.. صور
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان حفل زفاف شهد إسماعيل وعمرو أحمد.. صور
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان حفل زفاف شهد إسماعيل وعمرو أحمد.. صور
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان حفل زفاف شهد إسماعيل وعمرو أحمد.. صور
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