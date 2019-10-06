3 معجزات في 3 صور.. حرب أكتوبر كما لم تشاهدها من قبل

الأعظم في الانتصار ليس المكسب في حد ذاته، بل التفاصيل التي أدت الى تحقيق الإنجاز، وعلى هذا الأساس فإن انتصار القوات المسلحة في حرب أكتوبر كان ومازال هو الأعظم في تاريخ الحروب الحديثة.





حرب أكتوبر التي أجلت الإسرائيليين عن سيناء، ورفعت علم مصر على كامل أراضيها، صاحبها من المعجزات وسبقها من الإرهاصات ما لا يتخيله مُحارب في ساحة قتال أو يستوعبه عقل عسكري.





الصور المتواترة منذ هذا التاريخ المجيد وحتى اليوم، وُصفت بالإعجاز، وباتت أمامها قوانين الفيزياء ضئيلة، لم تستوعبها النظريات العلمية، لكن إرادة الجندي المصري كانت فوق المنطق.





الصورة الأولى.. 140 كيلو على ظهر جندي



