الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التنمية المحلية تكشف جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر مارس 2026

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

فى إطار  تنفيذ الأهداف القومية للخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية 2030 بما يسهم في تحسين الخصائص البشريه والارتقاء بجودة حياة المواطنين..

ملف القضية السكانية

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً اليوم حول أبرز الجهود المبذولة فى ملف القضية السكانية خلال شهر مارس 2026 .

تنفيذ 1447 نشاطًا تدريبيًا وتثقيفيًا وتوعويًا وقوافل

وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل إلى تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ خطة مبادرات عام 2026، حيث تم تنفيذ 1447 نشاطًا تدريبيًا وتثقيفيًا وتوعويًا وقوافل سكانية خلال شهر مارس الماضي في 25 محافظة  ، استفاد منها نحو 86.7 ألف مواطن بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح التقرير أن الأنشطة تم تنفيذها في 25 محافظة، واستهدفت مختلف الفئات العمرية من الرجال والنساء، حيث بلغ عدد المستفيدين في محافظات الوجه القبلي نحو 53 ألف مواطن، مقابل 28 ألفًا بالوجه البحري، و3.7 ألف بالمحافظات الحضرية، إلى جانب ألفي مواطن بمحافظات الحدود.

تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

وأشار التقرير إلى أن المبادرات التي يتم تنفيذها تركز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ومحو الأمية وزيادة سنوات التعليم، ورفع الوعي بالقضايا البيئية والسكانية، إلى جانب دعم جهود تنظيم الأسرة وخفض معدلات الزيادة السكانية.

كما أوضح التقرير أن نسبة إنجاز أنشطة المبادرات على مستوى الجمهورية بلغت نحو 26% خلال يناير وحتى مارس 2026 من المخطط السنوي بما يعكس تسارع وتيرة العمل في تنفيذ مستهدفات الخطة.

وأشار التقرير إلى ان الوزارة تستعد لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 20 إلى 23 أبريل الجاري، يستهدف رؤساء وحدات السكان بالمحافظات، لتعزيز مهاراتهم في تحليل مؤشرات التحركات السكانية ومتابعة وتقييم اداء البرنامج السكاني علي مستوي المحافظات.

كما شهد شهر مارس 2026 عقد اجتماعين أون لاين مع فرق عمل وحدات السكان بالمحافظات لمتابعة سير العمل ومناقشة خطط التدريب وريادة الأعمال والشمول المالي، إلى جانب تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المبادرات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف القضية السكانية باعتبارها أحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين ، مشيرة إلي أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من المبادرات السكانية في جميع المحافظات بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والتي ترتكز على تمكين الإنسان خاصة الشباب والمرأة، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى ان الوزارة تعمل على الوصول إلى جميع الفئات المستهدفة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال أنشطة توعوية وتدريبية تسهم في تغيير السلوكيات وتعزيز الوعي بالقضايا السكانية والبيئية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تركز على ربط القضية السكانية بالتنمية الاقتصادية من خلال دعم ريادة الأعمال والشمول المالي، وتوفير فرص تدريب وتأهيل حقيقية للشباب.


 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

