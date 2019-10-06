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رياضة

أرسنال يتقدم على بورنموث بهدف لويز في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:57 م
فريق أرسنال
فريق أرسنال
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محمد السعيد
تقدم فريق أرسنال على نظيره بورنموث بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف أرسنال الوحيد عن طريق ديفيد لويز في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.

ويسعى أرسنال بقيادة الإسباني أوناي إيمري المدير الفني، لتحقيق الفوز الرابع له هذا الموسم، بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل مثلهم وخسر مباراة وحيدة.

ويحتل أرسنال المركز السادس بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.
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