بعد تداول فيديو له .. ضبط صياد تعدى على طاقم تمريض مستشفى بـ الإسكندرية

انتشر مقطع فيديو بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة الاعتداء على طاقم التمريض الخاص بأحد المستشفيات بمنطقة العطارين بالإسكندرية.



وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد أحد الأشخاص (صياد – مقيم بمنطقة المنشية سبق اتهامه فى 10 قضايا "ضرب، سلاح") - تم ضبطه- بقسم الإستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج على إثر إصابته بجرح باليد اليمنى حدثت مشادة كلامية بينه وطاقم التمريض ، إعتقادًا منه بتأخر تقديم الرعاية الطبية له ، فقام بمحاولة التعدى عليهم دون حدوث إصابات أو تلفيات ، وعدم قيام إدارة المستشفى بالإبلاغ عن الواقعة.



بسؤال أحد مسئولى المستشفى أقر بصحة الواقعة ، وأضاف بقيام المذكور بإحداث حالة من الهياج والتعدى بالقول على العاملين بالمستشفى ممسكًا بعصا حديدية ، وتم السيطرة عليه بمعرفة أفراد الأمن بالمستشفى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

