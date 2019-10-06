تعرف على أسعار اللحوم بعد انخفاضها في الأسواق

كشف محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين، عن انخفاض أسعار اللحوم البلدية في الأسواق بسبب زيادة المعروض من اللحوم البلدية، بالتزامن مع تراجع القوى الشرائية على المنتج المحلي مقابل اللحوم المستوردة.



- إنخفاض أسعار اللحوم

وأضاف رئيس شعبة القصابين، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن سوق اللحوم البلدية شهدت انخفاضًا بمتوسط 10 جنيهات للكيلو؛ لتسجل متوسط سعر اللحوم البلدية في الأسواق نحو 120 جنيهًا ±10 جنيهات للكيلو حسب المنطقة المباع فيها.



واستطرد رئيس شعبة القصابين، أن تراجع الأسعار ينذر ببعض المخاطر بسبب تراجع المنتجين عن الإنتاج بنفس الكميات التي كان يتم إنتاجها؛ بسبب تكبدهم خسائر كبيرة نتيجة زيادة الركود في بيع اللحوم البلدية، وزيادة المعروض من اللحوم السودانية والبرازيلية في الأسواق وإقبال المواطنين على اللحوم المستوردة، بسبب ما مرت به الدولة من ظروف اقتصادية، وإجراءات أثرت على القدرة الشرائية للمواطن.



- تخفيض أسعار اللحوم بالمجمعات 20%

من جانبه، قال خالد إبراهيم، مدير فروع مجمعات الأهرام الاستهلاكية بمحافظة الجيزة، إنه يجري طرح كميات كبيرة من اللحوم المختلفة في فروع مجمعات الأهرام بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تصل إلى 20%.



وأضاف إبراهيم لـ "صدى البلد"، أنه يتم طرح كيلو لحم الكندوز السوداني بـ 85 جنيها والبرازيلي بـ 110 جنيهات، والضأن السوداني المبرد بـ 95 جنيها، والبرازيلي المجمد زنة 500 جرام بـ 33 جنيها.



وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية واذرعها شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير كافة السلع الرئيسية للمواطنين طوال العام وخلال المناسبات الموسمية بأسعار مخفضة عن الأسواق 20%.



وأكد عاملون بمنافذ شركة النيل المجمعات الاستهلاكية الإقبال على اللحوم السودانية الطازجة والمجمد مؤكدين قبول المواطنين طعم اللحوم المستوردة بسبب جودتها.