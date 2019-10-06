واتساب يكشف عن صدمة كبرى لمستخدمي آيفون

يستعد تطبيق واتساب للدردشة WHATSAPP لتغييرات كبيرة مخطط لها، حيث يمكن أن تشهد الأشهر المقبلة بعض الميزات الجديدة والمميزة التي تشق طريقها إلى التطبيق الأكثر شعبية حول العالم، وكذلك بعض التعديلات التي كان يجب إجراؤها بالفعل قبل بضع سنوات، وقد يكون هناك تغيير واحد قد لا يحظى بشعبية كبيرة مع المستخدمين الذين لديهم أجهزة آيفون iPhone قديمة.



وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن هناك خصائص جديدة ستضاف إلى واتساب، وستكون مميزة ومهمة، مشيرة إلى هناك 5 تغييرات على التطبيق، وهي كالتالي:



1. إخفاء الرسائل



قد يبدو الأمر وكأنه فيروس في التطبيق، بدلًا من أن يكون ميزة جديدة ومثيرة، ولكن يريد WhatsApp إخفاء الرسائل بتطبيقه في المستقبل.



الخاصية الجديدة المستوحاة من سناب شات SnapChat سوف تجعلك تضع توقيتا للرسائل النصية، وذلك، مثلما فعل مدير النجم العالمي توم كروز في سلسلة أفلام مهمة مستحيلة Mission Impossible حيث كان تقوم الرسائل بمسح نفسها تلقائيا بعد مرور وقت معين، ومن المتوقع أن تسمى واتساب الخاصية الجديدة "الرسائل المخفية" ، Disappearing Messages ، وهو اسم غير جذاب لكنه يفى بالغرض منه.



وكشف موقع @WABetaInfo عن هذه الخاصية، والموجودة في أحدث إصدارات برامج بيتا من WhatsApp، ومن المتوقع أن تتاح هذه الخاصية على الجروبات.



2. وضع الظلام Dark Mode



أصبح Dark Mode أحدث صيحات عالم التكنولوجيا خصوصا بعد إعلان جوجل Google وآبل Apple على إضافة هذه الخاصية على أحدث إصداراتها.



ويجب تحديث التطبيقات لدعم الاختيار الجديد، حيث لا يكون التطبيق أبيض بينما يقوم المستخدمون باستخدام وضع الظلام.



ويسعى واتساب إلى العمل بقوة لدعم Dark Mode على منصته، كاختيار جديد في كل تحديثاته.



وأضافت التطبيقات الأخرى المملوكة لفيسبوك Facebook، بما في ذلك تطبيق إنستجرام للصور والفيديوهات Instagram، دعما لهذه الخاصية بالفعل إلى تطبيقاتها.



3. فتح واتساب على مجموعة من الأجهزة



كثير من خدمات الرسائل، بما فيها آي ماسدج التابعة لآبل Apple iMessage، والماسنجر FaceBook’s Messenger، يمكن للمستخدمين أن يفتحوها على الهواتف والتابلن والأجهزة المكتبية لإرسال واستقبال الرسائل.



يتيح WhatsApp للمستخدمين إرسال رسائل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لكنه ليس تطبيق Mac أو Windows حقيقي.

ومازال هاتفك الذكي بحاجة إلى اتصال نشط بالإنترنت، لأنها الطريقة الوحيدة لإرسال جميع الرسائل الفعلية. ستحتاج أيضا إلى هاتفك الذكي مع تشغيل WhatsApp لتسجيل الدخول لأول مرة أيضا.



4. واتساب على الآيباد



إلى أن يغير واتساب WhatsApp اعتماده على أرقام الهواتف، وهو ما يعتبر مجرد حلم. ولكن إذا أصبحت الخدمة مستقلة عن رقم هاتفك المحمول، فقد يكون تطبيق الآيباد iPad الأصلي هو المنصة الرئيسية التالية التي يدعمها WhatsApp. في وضعه الحالي، لا يدعم WhatsApp حاليا أجهزة Wi-Fi فقط.



مثل iMessage من Apple، ستمكنك من التقاط مكالماتك من خلال المحادثات ومكالمات الفيديو والمحادثات الصوتية مع جميع جهات الاتصال الخاصة بك، على الكمبيوتر اللوحي، حتى يمكنك مشاهدات الفيديوهات أو قراءة ملفات بسهولة بسبب كبر شاشة الآيباد.



5. مستخدمو آي أو إس8 iOS 8 لن يكونوا سعداء



للآسف، ليست كل التغييرات أخبارا جيدة، نظرا لأن واتساب WhatsApp يمضي قدما بميزات وتحديثات جديدة في الخدمة الأساسية، فقد يكون من الصعب على الشركة الحفاظ على الدعم لأنظمة التشغيل والأنظمة الأساسية القديمة. وعلى مدار السنوات، ترك واتساب أجهزة بلاك بيري وأندرويد من طرازات 2 و3و7، ومن منصات أجهزة أخرى أصغر بالكامل.



وهذه المرة، فإن المتضرر سيكون مستخدمو هواتف iOS 8، فقد أعلن واتساب أنه سيكون متاحا فقط iOS 9 آي أو إس 9 أو النسخ الأحدث.