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رياضة

بمساعدة الـ VAR .. إنتر يرد سريعا ويحرز هدف التعادل في شباك يوفنتوس

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:18 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أحرز فريق إنتر هدف التعادل في شباك ضيفه يوفنتوس من ضربة جزاء في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة متقنة من لاوتارو مارتينيز على يمين الحارس فويتشيك تشيزني الذي فشل فى التصدي للكرة، حيث تم احتساب ركلة الجزاء بعد عودة الحكم إلى تقنية الـ VAR التي أظهرت ارتطام الكرة في يد "ديليخت".

الهدف الأول ليوفنتوس أُحرز عن طريق تمريرة رائعة من بيانيتش فى اتجاه باولو ديبالا على يسار المنطقة ليستقبلها الأرجنتيني بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح.

تشكيل إنتر :

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: ميلان سكرينيار - ستيفان دي فري - دييجو جودين- دانيلو دامبروزيو

الوسط: كوادوو أسامواه - نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - ستيفانو سينسي

الهجوم: لاوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو.

تشكيل يوفنتوس :

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: أليكس ساندرو - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - خوان كوادرادو

الوسط: بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - سامي خضيرة - بيرنارديسكي

الهجوم: كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجواين.

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة بالفوز في أول 6 مباريات، وبفارق نقطتين عن يوفنتوس.

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